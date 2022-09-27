Новосибирский военком рассказал, куда отправят мобилизованных

Многих сибиряков интересует, куда отправляются мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации. На эти вопросы ответил военком.
«Сначала человек прибывает на пункт сбора военкомата. Там проходит медосмотр. Комиссия решает подходит человек для службы или нет. Если да, то ему сообщают время и место, куда нужно прибыть для отправки. Его забирает транспорт и увозит в воинскую часть на учения, которые проходят около 2 недель», - пояснил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.
Также военком добавил, что при отборе в первую очередь учитывают военно-учетную специальность человека.