atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирский военком рассказал, куда отправят мобилизованных

Сегодня, 11:16
Фото: Правительство НСО
Получившие повестку жители Новосибирской области не сразу отправляются в зону спецоперации. Какой путь проходят мобилизованные, рассказал военный комиссар региона в эфире ОТС 27 сентября.

Многих сибиряков интересует, куда отправляются мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации. На эти вопросы ответил военком.

«Сначала человек прибывает на пункт сбора военкомата. Там проходит медосмотр. Комиссия решает подходит человек для службы или нет. Если да, то ему сообщают время и место, куда нужно прибыть для отправки. Его забирает транспорт и увозит в воинскую часть на учения, которые проходят около 2 недель», - пояснил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Также военком добавил, что при отборе в первую очередь учитывают военно-учетную специальность человека.

#Алина Шефер#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация
Подпишитесь
Задержан депутат новосибирского Заксобрания Лаптев: чем занимается, в чем подозревают
Сегодня, 10:59
Новосибирские пенсионеры останутся без выплат ко Дню пожилого человека
Сегодня, 17:09
Ошибки при частичной мобилизации в Новосибирске жестко раскритиковал Соловьев
Сегодня, 08:34
Снегом засыпало поселок под Новосибирском
Сегодня, 08:44
В школах Новосибирска усилят безопасность после стрельбы в Ижевске
Вчера, 20:54
Срочно. Стрельба в школе Ижевска: что произошло и все официальные подробности
Вчера, 15:46