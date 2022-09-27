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О массовом отравлении в баре заявили новосибирцы

Сегодня, 02:17
Фото: 1MI
Жители Новосибирска рассказали на сайте отзывов Flamp, что отравились едой в одном из местных баров.
«Мы заказали еду с собой. Мужу стало плохо в 5 утра, мне спустя 3 часа, а нашему другу - ближе к полудню. Я позвонила в бар, рассказала о том, что мы отравились после их еды. Мой номер телефона записали, так как управляющего не было на месте. И все – тишина», - уточнил автор сообщения.

После произошедшего сибирячка написала жалобу в Роспотребнадзор. Далее отреагировало и руководство. Администрация заведения извинилась за доставленные неудобства. К тому же, с продуктов сняли пробы, и с ними оказалось все в порядке.

«Нам безусловно очень жаль, что с вами приключилась такая беда. Прекрасно понимаем, как это ужасно, и какие неповторимые эмоции вы пережили. После вашего вчерашнего обращения мы сегодня сняли пробы с партий заготовок и убедились, что с ними все в порядке. Также в тот вечер были приготовлены несколько десятков бургеров из тех же партий, но других жалоб на них мы не получали. Приносим вам свои извинения и надеемся, что нам удалось хоть как-то сгладить это в результате разговора по телефону», - дополнили отзыв представители бара.

Напомним, ранее 130-килограмовому новосибирцу не разрешили кататься на горках в аквапарке 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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