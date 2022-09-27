Ошибки при частичной мобилизации в Новосибирске жестко раскритиковал Соловьев

По словам Симоньян, изначально призыв после объявления частичной мобилизации, касался лишь резервистам до 35 лет. Однако повестки получили и мужчины после 40-ка лет.
Соловьев привел в пример, что и 69-летний новосибирец получил повестку. А за мужчину якобы даже вступился сенатор региона Александр Карелин. После этих слов журналист предложил наказывать военных комиссаров, которые допускают такие ошибки.
«Особенно новосибирский один умник. Карелин даже просит! Приходит и говорит, зачем призываете, он музыкант. Он весь больной, у него реально справки. А ему говорят: он на меня жаловался. Вот взять этого военкома за ухо и на передовую на Донбасс. Лопаточку ему дать, пусть окапывается, от него будет вреда там меньше», - заключил Соловьев.