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Ошибки при частичной мобилизации в Новосибирске жестко раскритиковал Соловьев

Сегодня, 01:34
Фото: 1MI

Ошибки при частичной мобилизации в Новосибирске раскритиковали Соловьев и Симоньян

Российский телеведущий Владимир Соловьев и главвред сайта RT Маргарита Симоньян назвали ошибки мобилизационной кампании в Новосибирске. Их дебаты показали в прямом эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Соловьевым».

По словам Симоньян, изначально призыв после объявления частичной мобилизации, касался лишь резервистам до 35 лет. Однако повестки получили и мужчины после 40-ка лет.

Соловьев привел в пример, что и 69-летний новосибирец получил повестку. А за мужчину якобы даже вступился сенатор региона Александр Карелин. После этих слов журналист предложил наказывать военных комиссаров, которые допускают такие ошибки.

«Особенно новосибирский один умник. Карелин даже просит! Приходит и говорит, зачем призываете, он музыкант. Он весь больной, у него реально справки. А ему говорят: он на меня жаловался. Вот взять этого военкома за ухо и на передовую на Донбасс. Лопаточку ему дать, пусть окапывается, от него будет вреда там меньше», - заключил Соловьев.
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#Общество#Политика#Спецоперация#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#2022#Мобилизация#Эмилия Каплунская
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