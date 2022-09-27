Жители Первомайки в Новосибирске возмутились кучами мусора

Напомним, ранее аферисты под видом «Экологии-Новосибирск» вымогают деньги за мусор. Они вымогают деньги у людей за задолженность по вывозу мусора. Однако настоящие сотрудники мусорного перевозчика никогда не ходят по квартирам и не просят оплатить долг лично.