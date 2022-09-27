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Первомайский район в Новосибирске засыпало горами мусора

Сегодня, 01:54
Фото: Моя Первомайка/ВК

Жители Первомайки в Новосибирске возмутились кучами мусора

В Первомайском районе Новосибирске местные жители пожаловались на не вывоз мусора, о чем написали в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, горы мусора образовались у дома №9 по улице Сызранской. Новосибирцы подтверждают свои слова фотографиями, на которых отчетливо видно, что на участке настоящая свалка.

«Жители «Пятака» продолжают недоумевать, глядя на свои контейнерные площадки», — говорится в посте.

При этом администрация группы уточняет, что большинство жалоб по не вывозу мусору исходит именно от этого района. На это новосибирцы требуют обратить особое внимание.

Напомним, ранее аферисты под видом «Экологии-Новосибирск» вымогают деньги за мусор. Они вымогают деньги у людей за задолженность по вывозу мусора. Однако настоящие сотрудники мусорного перевозчика никогда не ходят по квартирам и не просят оплатить долг лично.

#Общество#Город#Экология#Новосибирск#2022#Мусор#Эмилия Каплунская
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