Жители Первомайки в Новосибирске возмутились кучами мусора

По словам автора поста, горы мусора образовались у дома №9 по улице Сызранской. Новосибирцы подтверждают свои слова фотографиями, на которых отчетливо видно, что на участке настоящая свалка.
«Жители «Пятака» продолжают недоумевать, глядя на свои контейнерные площадки», — говорится в посте.
При этом администрация группы уточняет, что большинство жалоб по не вывозу мусору исходит именно от этого района. На это новосибирцы требуют обратить особое внимание.
Напомним, ранее аферисты под видом «Экологии-Новосибирск» вымогают деньги за мусор. Они вымогают деньги у людей за задолженность по вывозу мусора. Однако настоящие сотрудники мусорного перевозчика никогда не ходят по квартирам и не просят оплатить долг лично.