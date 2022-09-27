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Предприимчивый дачник незаконно построил турбазу на берегу в Новосибирске

Сегодня, 08:16
Фото: ГУ МВД по СФО

Незаконную островную турбазу нашли на берегу Оби в Новосибирске

Полицейские обнаружили на острове реки Обь незаконную турбазу, которую построили без разрешения. Об этом рассказали в управлении на транспорте ГУ МВД России по СФО.

По данным ведомства, мужчина возвел на берегу гостевые домики, в целях сдачи их в аренду. Кроме того, там находилась летняя кухня. Выяснилось, что незаконные постройки установил дачник и оградил их забором.

На строительство у новосибирца не было никаких разрешенных документов. В итоге предпринимателю грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним, два санатория на берегу Новосибирского водохранилища продают за 360 млн. Ранее также выставили на продажу в Новосибирске трехэтажный особняк с 5 туалетами, сауной и бассейном. Цена – 99 млн рублей.

#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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