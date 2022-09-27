Снежные хлопья осыпались на рабочий поселок Чаны. Он находится на западе региона – в 419 километрах от столицы Сибири. В соседнем городе Омск днем ранее тоже выпал первый снег, как и в Томске.
В Новосибирске же синоптики прогнозируют первый снег уже 28 сентября. Идти он будет до конца сентября, правда, вперемешку с дождем.
Согласно сводкам, во вторник, 27 сентября, дневная температура составит +3…+8 °C. Ночью столбик термометра покажет +2…+7 °C и даже местами -3 °C. Местами небольшие дожди, ночью мокрый снег.
В среду, 28 сентября, днем +2…+7 °C, ночью -4…+1 °C. Местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом. В отдельных районах гололедные явления.
В четверг, 29 сентября, днем 0…+5, ночью 0…-5 °C. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и гололедные явления.