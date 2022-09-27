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Снегом засыпало поселок под Новосибирском

Сегодня, 01:44
Фото: atas.info

Первый снег выпал в Новосибирской области

В Чановском районе Новосибирской области вечером, 26 сентября выпал первый снег. Об этом рассказали Atas.info местные жители.

Снежные хлопья осыпались на рабочий поселок Чаны. Он находится на западе региона – в 419 километрах от столицы Сибири. В соседнем городе Омск днем ранее тоже выпал первый снег, как и в Томске.

В Новосибирске же синоптики прогнозируют первый снег уже 28 сентября. Идти он будет до конца сентября, правда, вперемешку с дождем.

Согласно сводкам, во вторник, 27 сентября, дневная температура составит +3…+8 °C. Ночью столбик термометра покажет +2…+7 °C и даже местами -3 °C.  Местами небольшие дожди, ночью мокрый снег. 

В среду, 28 сентября, днем +2…+7 °C, ночью  -4…+1 °C. Местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом. В отдельных районах гололедные явления.

В четверг, 29 сентября, днем 0…+5, ночью 0…-5 °C. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и гололедные явления. 

#Эмилия Каплунская#Город#Экология#Новосибирская область#2022
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