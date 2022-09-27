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Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего 10-летнего мальчика в Новосибирске

Сегодня, 05:36
Фото: 1MI
Неизвестный водитель 4 дня назад сбил 10-летнего мальчика на улице Титова в Новосибирске и сбежал с места ДТП. Его уже нашли сотрудники регионального ГИБДД и привлекли к административной ответственности.

Напомним, ребенок попал под колеса неизвестного автомобиля вечером 24 сентября, когда переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора возле Титова, 40. Водитель скрылся с места аварии, а мальчика различными травмами увезли в больницу.

«Личность водителя установили – это 32-летний мужчина. Ему принадлежит автомобиль Рено Latitude. На него составили несколько административных протоколов – по ст. 12.12 КоАП РФ, ст. 12.37 КоАП РФ, ст. 12.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Автомобиль поместили на спецстоянку», - рассказала пресс-секретарь ГИБДД Новосибирской области Татьяна.

Сотрудники ведомства продолжают административное расследование по факту ДТП.

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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП
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