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Стало известно, кому не дадут выплаты к Дню пожилого человека 1 октября 2022 года

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
Пенсионерам некоторых регионов России обещают выплату ко Дню пожилого человека 1 октября 2022 года. Размер разового пособия устанавливается от возможностей бюджета отдельного субъекта страны. Рассказываем, кто и сколько получит, а кому ничего не выплатят.

Для каких пенсионеров предусмотрена единовременная выплата ко Дню пожилых:

Выплата ко Дню пожилого человека 1 октября устанавливается на уровне региона проживания. Её назначают не везде, также отличаются размеры пособия.

Практически ежегодно выплаты в этот праздничный день получают пенсионеры 2 субъектов Российской Федерации. Речь о ЯНАО и Ненецком автономном округе.

Также уже заявили о выплатах своим пенсионерам власти Нижегородской, Ярославской и Челябинской областей.

Размеры выплат ко Дню пожилого человека по регионам:

Пенсионеры из Ямало-Ненецкого автономного округа могут рассчитывать на материальную помощь в размере 1122 рублей дополнительно к пенсии. Её выплатят женщинам в возрасте от 60 лет и мужчинам от 65 лет.

В Ненецком автономном округе пожилые получат около 10 000 рублей. Главное условие – стаж работы в этом субъекте не менее 20-25 лет в независимости от пола.

В Нижегородской области пенсионерам дадут по 1000 рублей, в Ярославской – по 500, а в Челябинской – по 700 рублей.

Кто не получит разовую выплату к празднику 1 октября:

Стало известно, что в Новосибирской области в 2022 году подобная выплата не предусмотрена. Также остальные регионы России, помимо указанных выше, ещё о пособиях к декаде пожилых не объявляли.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсионеры#Выплаты
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