Выплата ко Дню пожилого человека 1 октября устанавливается на уровне региона проживания. Её назначают не везде, также отличаются размеры пособия.
Практически ежегодно выплаты в этот праздничный день получают пенсионеры 2 субъектов Российской Федерации. Речь о ЯНАО и Ненецком автономном округе.
Также уже заявили о выплатах своим пенсионерам власти Нижегородской, Ярославской и Челябинской областей.
Пенсионеры из Ямало-Ненецкого автономного округа могут рассчитывать на материальную помощь в размере 1122 рублей дополнительно к пенсии. Её выплатят женщинам в возрасте от 60 лет и мужчинам от 65 лет.
В Ненецком автономном округе пожилые получат около 10 000 рублей. Главное условие – стаж работы в этом субъекте не менее 20-25 лет в независимости от пола.
В Нижегородской области пенсионерам дадут по 1000 рублей, в Ярославской – по 500, а в Челябинской – по 700 рублей.
Стало известно, что в Новосибирской области в 2022 году подобная выплата не предусмотрена. Также остальные регионы России, помимо указанных выше, ещё о пособиях к декаде пожилых не объявляли.