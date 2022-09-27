Суд оставил обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в СИЗО Новосибирска

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Хамроеву Х.Х. срок содержания под стражей на 01 месяц, до 27 октября 2022 года. Постановление в законную силу не вступило», - отмечается в Судебном департаменте.
Напомним, Хамроев жестоко расправился со своей несовершеннолетней девушкой ночью 27 июля 2022 года в Нижней Ельцовке. Нападение увидели случайные водители, однако они не смогли остановить его. Мужчина нанес подруге 14 ударов ножом.
Позже выяснилось, что Хамроев уже был ранее судим. Он часто избивал свою девушку, а её мама постоянно заявляла на него в полицию, однако дело не возбуждали.