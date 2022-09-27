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Уголовное дело завели на Лаптева из новосибирского Заксобрания

Сегодня, 06:31
Фото: zsnso.ru
Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что в отношении депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева возбудили уголовное дело за получение взятки.

Представители правоохранительных органов провели обыск дома у политика, а сейчас он находится под стражей.

По версии полицейских, депутат устроил в комиссию по экологии Заксобрания другого депутата, за которого получал зарплату сам. Так ему удалось преступно заработать около 900 000 рублей.

Напомним, что Лаптев стал депутатом Заксобрания в сентябре 2020 года. Парламентарий входит в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, а также возглавляет комиссию по экологии. Лаптев — представитель фракции «Единая Россия». 

#Криминал#Правительство#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#Александр Кондратьев
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