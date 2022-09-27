Уголовное дело завели на Лаптева из новосибирского Заксобрания

Напомним, что Лаптев стал депутатом Заксобрания в сентябре 2020 года. Парламентарий входит в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, а также возглавляет комиссию по экологии. Лаптев — представитель фракции «Единая Россия».