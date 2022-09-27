В Северной Осетии сообщили об отъезде в Грузию десяти тысяч россиян за сутки

В эфире «Соловьев Live» он уточнил, что за минувшие сутки через КПП проехали в общей сложности двенадцать с половиной тысяч человек, из которых в республику въехали две тысячи, а остальные — выехали. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам Меняйло, на границе между Россией и Грузией наблюдается скопление частного транспорта численностью порядка трех с половиной тысяч автомобилей. Кроме того, люди пытаются перейти границу пешком или проехать на велосипедах. На вчерашний момент было решено пропускать через границу в том числе и пешеходов, пояснил глава Северной Осетии.