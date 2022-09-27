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В Северной Осетии сообщили об отъезде в Грузию десяти тысяч россиян за сутки

27 сентября 12:25
Фото: vk.com/vrlars
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что за последние двадцать четыре часа через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на территорию Грузии выехали более десяти тысяч граждан Российской Федерации.

В эфире «Соловьев Live» он уточнил, что за минувшие сутки через КПП проехали в общей сложности двенадцать с половиной тысяч человек, из которых в республику въехали две тысячи, а остальные — выехали. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам Меняйло, на границе между Россией и Грузией наблюдается скопление частного транспорта численностью порядка трех с половиной тысяч автомобилей. Кроме того, люди пытаются перейти границу пешком или проехать на велосипедах. На вчерашний момент было решено пропускать через границу в том числе и пешеходов, пояснил глава Северной Осетии.

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