atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: У нас идёт важная работа по увеличению жилищного строительства

Сегодня, 06:46
Сейчас в регионе строится 500 тысяч квадратных метров жилья в год

Почти 6 тысяч человек в 2022 году смогут переехать из аварийных домов в Сахалинской области. В островном регионе набирает обороты программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2021-2026 годах»,  сообщает портал Sakh.online.

Кроме того, в рамках этой региональной программы ведётся переселение 6 681 человек из жилых домов, пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в Нефтегорске в 1995 году. В 2021-м из жилых домов, пострадавших от землетрясения, было расселено 666 человек из аварийного жилого фонда площадью 16,3 тыс. кв. метров. С начала 2022 года уже расселено 395 человек из аварийного жилого фонда, общей площадью  10 тыс. кв. м.

- Мы организовали серьёзную работу по увеличению жилищного строительства. Сейчас в регионе строится 500 тысяч квадратных метров жилья в год. Мы одними из первых в России завершили первую программу расселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. И сейчас переселяем тех, чье жильё признали непригодным уже после, — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Задержан депутат новосибирского Заксобрания Лаптев: чем занимается, в чем подозревают
Сегодня, 10:59
Предприятия и специалисты: у кого есть бронь от частичной мобилизации в Новосибирске
Вчера, 17:35
Ошибки при частичной мобилизации в Новосибирске жестко раскритиковал Соловьев
Сегодня, 08:34
Снегом засыпало поселок под Новосибирском
Сегодня, 08:44
В школах Новосибирска усилят безопасность после стрельбы в Ижевске
Вчера, 20:54
Срочно. Стрельба в школе Ижевска: что произошло и все официальные подробности
Вчера, 15:46