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Вернувшихся со спецоперации спецназовцев встретили с караваем в Новосибирске

Сегодня, 07:57
Фото: Спецназ "Ермак"/ВК
Новосибирские спецназовцы отряда «Ермак» вернулись домой из зоны спецоперации. Родственники, друзья и общественники встретили бойцов с караваем и салютом.

Состав спецотряда Росгвардии «Ермак» несколько месяцев провел на территории боевых действий на Донбассе. Они прибыли на родину только 12 сентября, а встречали их в аэропорту с флагами, плакатами и караваем, приготовленным поварами ресторана PuppenHaus.

Колонна героев проехала по всему Новосибирску на автобусе. По пути им махали и выкрикивали слова поддержки прохожие. Также на торжественной встрече присутствовали местные общественники, чиновники, байкеры и правоохранители.  

А у военной части для них запустили в небо салют и устроили концерт. Его организовали участники новосибирского чата «Народ и армия едины».

#Алина Шефер#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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