Вернувшихся со спецоперации спецназовцев встретили с караваем в Новосибирске

Состав спецотряда Росгвардии «Ермак» несколько месяцев провел на территории боевых действий на Донбассе. Они прибыли на родину только 12 сентября, а встречали их в аэропорту с флагами, плакатами и караваем, приготовленным поварами ресторана PuppenHaus.