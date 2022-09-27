Вернувшихся со спецоперации спецназовцев встретили с караваем в Новосибирске

Состав спецотряда Росгвардии «Ермак» несколько месяцев провел на территории боевых действий на Донбассе. Они прибыли на родину только 12 сентября, а встречали их в аэропорту с флагами, плакатами и караваем, приготовленным поварами ресторана PuppenHaus.
Колонна героев проехала по всему Новосибирску на автобусе. По пути им махали и выкрикивали слова поддержки прохожие. Также на торжественной встрече присутствовали местные общественники, чиновники, байкеры и правоохранители.
А у военной части для них запустили в небо салют и устроили концерт. Его организовали участники новосибирского чата «Народ и армия едины».