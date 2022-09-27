Жители ДНР и ЛНР проголосовали на референдуме из Новосибирска

Жители Луганской народной республики и Херсонской области смогут проголосовать по адресу: ул. Романова, 23, Центр молодежи «Альтаир». Жителей Донецкой народной республики и Запорожской области зарубежная избирательная комиссия ждет по улице Красный проспект, 72, Авиационный колледж.
Сегодня, 27 сентября, последний день, когда можно сделать свой выбор жителям этих возможно будущих регионов России, а до этого работали и другие избирательные участки.
Стоит отметить, что большинство голосующих переехали в Россию еще в 2014 году, когда происходили события с Крымом. Есть и бывшие жители Донецка, но в основном все точно так же переезжали уже давно в Новосибирск.