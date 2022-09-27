atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители ДНР и ЛНР проголосовали на референдуме из Новосибирска

Сегодня, 07:31
Фото: Избирательная комиссия Новосибирской области / ВК
В Новосибирске прошло голосование по референдуму о присоединении ЛНР и ДНР – их местные жители смогли сделать свой выбор в столице Сибири.
Сюжет
Украина

Жители Луганской народной республики и Херсонской области смогут проголосовать по адресу: ул. Романова, 23, Центр молодежи «Альтаир». Жителей Донецкой народной республики и Запорожской области зарубежная избирательная комиссия ждет по улице Красный проспект, 72, Авиационный колледж.

Сегодня, 27 сентября, последний день, когда можно сделать свой выбор жителям этих возможно будущих регионов России, а до этого работали и другие избирательные участки.

Стоит отметить, что большинство голосующих переехали в Россию еще в 2014 году, когда происходили события с Крымом. Есть и бывшие жители Донецка, но в основном все точно так же переезжали уже давно в Новосибирск.

#Александр Кондратьев#Политика#Россия#ДНР#ЛНР#Новосибирск#Референдум#Выборы#Украина
Подпишитесь
Задержан депутат новосибирского Заксобрания Лаптев: чем занимается, в чем подозревают
Сегодня, 10:59
Предприятия и специалисты: у кого есть бронь от частичной мобилизации в Новосибирске
Вчера, 17:35
Ошибки при частичной мобилизации в Новосибирске жестко раскритиковал Соловьев
Сегодня, 08:34
Снегом засыпало поселок под Новосибирском
Сегодня, 08:44
В школах Новосибирска усилят безопасность после стрельбы в Ижевске
Вчера, 20:54
Срочно. Стрельба в школе Ижевска: что произошло и все официальные подробности
Вчера, 15:46