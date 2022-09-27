Один из зрителей задал вопрос военкому – «На сколько точно, что людей категории «B» без боевого опыта не будут забирать по частичной мобилизации».
На этот вопрос Кудрявцев заявил, что люди ошибаются – призвать могут и тех, кто даже не служил в армии.
Не точно. В соответствии с требованием законодательства, гражданин, не служивший в армии, и имеющий категорию категории годности «Ограниченно годен к военной службе», по закону подлежит призыву по мобилизации, - заявил военный комиссар региона.
По его словам, основным критерием является востребованность военно-учетной специальности гражданина. Если человек полезен на боевых действиях, то его могут призвать.
Стоит отметить, что в первую очередь будут рассматриваться люди до 35 лет и служившие, но при необходимости может дойти до людей не служивший и имеющих какие-то ограничения.
Напомним, что президент России Владимир Путин при объявлении частичной мобилизации 21 сентября заявлял, что защищать родину не будут отправлять граждан с ограничениями и тех, кто не служил в армии - они якобы хотят отправлять только профессионалов.