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30 депутатов горсовета Новосибирска попадают под частичную мобилизацию

Сегодня, 04:24
Фото: 1MI
В горсовете Новосибирска 30 военнообязанных депутатов и их могут призвать на СВО. Вызвался на службу добровольцем уже вице-спикер Евгений Яковенко.

Как пишут «Родные берега», мобилизовать могут 30 мужчин из Совета депутатов города. Но кто именно попадет в первую волну призыва неизвестно.

По словам председателя горсовета Дмитрия Асанцева, получившие повестки депутаты пойдут на комиссию военкомата, как и все остальные. Сам он не обладает полномочиями ходатайствовать об отсрочки от их призыва.

Напомним, ранее вице-спикер горсовета Яковенко вызвался поучаствовать в спецоперации. Он когда-то отслужил в Афганистане и решил сейчас отправиться в зону боевых действий добровольно.

#Алина Шефер#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Депутаты
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