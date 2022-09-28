30 депутатов горсовета Новосибирска попадают под частичную мобилизацию

Как пишут «Родные берега», мобилизовать могут 30 мужчин из Совета депутатов города. Но кто именно попадет в первую волну призыва неизвестно.
По словам председателя горсовета Дмитрия Асанцева, получившие повестки депутаты пойдут на комиссию военкомата, как и все остальные. Сам он не обладает полномочиями ходатайствовать об отсрочки от их призыва.
Напомним, ранее вице-спикер горсовета Яковенко вызвался поучаствовать в спецоперации. Он когда-то отслужил в Афганистане и решил сейчас отправиться в зону боевых действий добровольно.