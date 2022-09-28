Дерево упало под тяжестью снега на автомобили в Дзержинском районе Новосибирска

Ситуация произошла между домами №243 и 245 на улице Бориса Богаткова. Дерево с большим шумом рухнуло на автомобили, а рядом проходили люди с детьми. Сама дорога является проходимой среди учеников лицея, поэтому чудо, что там не произошла трагедия.