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Дерево упало под тяжестью снега на автомобили в Дзержинском районе Новосибирска

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
В Дзержинском районе Новосибирска дерево из-за тяжести снега свалилось на три припаркованные машины. Информацию предоставили в группе «АСТ-54» в ВК.

Ситуация произошла между домами №243 и 245 на улице Бориса Богаткова. Дерево с большим шумом рухнуло на автомобили, а рядом проходили люди с детьми. Сама дорога является проходимой среди учеников лицея, поэтому чудо, что там не произошла трагедия.

Дерево придавило три машины, которые были припаркованы возле клиники. 

Стоит отметить, что местная управляющая компания «Дзержинец» не брала трубки после произошедшего. По данным «Контур.Фокус» у неё выручка на конец прошлого года составила 1,1 млрд рублей.

Фото: АСТ-54
#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Снег#Дерево
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