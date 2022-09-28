Новосибирцы атакуют военторги в поисках бронежилетов, но там их никогда с пластинами не продавали. Знающие люди поговаривают, что быстро и открыто можно купить только пустой жилет, а бронепластины по заказу или через черный рынок и за немалые деньги.
«Ни на Авито, ни в военторгах и где-либо ещё в интернете бронежилеты с пластинами не найти практически. Можно взять б/у броники с панелями у определенных людей, но там рынок закрытый – черный. Кто-то должен свести с кем-то. Есть в открытом доступе только на сайтах организаций, которые их изготавливают. И нужно готовить за комплектацию от 50 000 рублей. Обычные жилеты вам могут продать и страйкболисты, но они без пластин защитят только от попадания резиновой пульки во время игры», - рассказал Atas.info источник, пожелавший остаться анонимным.
В Новосибирске крупнейшим производителем тактической экипировки является компания «Филлин» - это официальный региональный представитель ООО «ОМНИТЕК-Н». Сейчас у них катастрофический ажиотаж на бронежилеты.
«Спрос огромнейший на бронепластины с начала спецоперации. Мы просто не успеваем их делать. Вот ещё весной их закупали у нас массово военнослужащие всех родов войск, а сейчас подтянулись гражданские, в том числе мобилизованные. Бронежилеты одна из самых дефицитных позиций. Если сегодня кто-то предзакажет, то мы его подготовим к февралю-марту следующего года. Очередь на эти позиции до весны 2023-го», - пояснил Atas.info директор компании Fillin Евгений Решетников.
Производитель добавил, что в этом году цены на боевую экипировку выросли, но не из-за повышенного спроса, а из-за санкций. Но даже до всех этих событий военная амуниция дешево не стоила. Бронеплиты сейчас идут от 4 500 до 23 000 рублей, а на изготовление уйдет несколько месяцев.