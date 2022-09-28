Карелин прокомментировал скандальную историю с призывом музыканта в Новосибирске

В ходе программы «Воскресный вечер» Соловьев рассказал, что в Новосибирске призвали по частичной мобилизации пожилого больного музыканта. Он предложил жестко наказывать за подобные ошибки военных комиссаров.
По этому поводу за помощью к сенатору региона Александру Карелину обратились родственники музыканта. Оказалось, он давно служил в армии, но сейчас имеет заболевания, которые ограничивают его призыв.
Карелин пояснил, что мужчину просто пригласили в военкомат для собеседования. Мобилизовать его сразу никто не собирался, пишет «Континент Сибирь».