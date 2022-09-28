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Карелин прокомментировал скандальную историю с призывом музыканта в Новосибирске

Сегодня, 03:42
Фото: Александр Карелин/ВК
Новосибирский сенатор Александр Карелин прояснил историю с «мобилизацией» музыканта. Ранее за этот инцидент военкома раскритиковал ведущий Владимир Соловьев в эфире «Россия-1».

В ходе программы «Воскресный вечер» Соловьев рассказал, что в Новосибирске призвали по частичной мобилизации пожилого больного музыканта. Он предложил жестко наказывать за подобные ошибки военных комиссаров.

По этому поводу за помощью к сенатору региона Александру Карелину обратились родственники музыканта. Оказалось, он давно служил в армии, но сейчас имеет заболевания, которые ограничивают его призыв.

Карелин пояснил, что мужчину просто пригласили в военкомат для собеседования. Мобилизовать его сразу никто не собирался, пишет «Континент Сибирь».

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