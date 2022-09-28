Магазин в центре Новосибирска ограбили за несколько минут до приезда охраны

Posted 28 сентября 2022, 04:08
Published 28 сентября 2022, 04:08
Modified 28 сентября 2022, 04:08
Updated 28 сентября 2022, 04:08
По словам авторов отзыва, грабители ворвались в магазин и потом сработала сигнализация. Охрана приехала на вызов только через 20 минут.
За это время воришки вынесли кассу и другие товары из павильона. А охранное предприятие даже не будет возмещать ущерб из-за медлительности сотрудников.
Напомним, в августе трое мужчин в масках побили рекорд по времени ограбления. Они обнесли кафе в Новосибирске за 20 секунд, естественно охранники не успели застать их на месте преступления.