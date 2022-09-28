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Posted 28 сентября 2022, 04:08

Published 28 сентября 2022, 04:08

Modified 28 сентября 2022, 04:08

Updated 28 сентября 2022, 04:08

Магазин в центре Новосибирска ограбили за несколько минут до приезда охраны

Магазин в центре Новосибирска ограбили за несколько минут до приезда охраны

28 сентября 2022, 04:08
Фото: 1MI.
Воры успели обнести магазин на площади Ленина в Новосибирске, пока ехала охрана. Негативный отзыв об этой охранной службе оставили на «Флампе».

По словам авторов отзыва, грабители ворвались в магазин и потом сработала сигнализация. Охрана приехала на вызов только через 20 минут.

За это время воришки вынесли кассу и другие товары из павильона. А охранное предприятие даже не будет возмещать ущерб из-за медлительности сотрудников.

Напомним, в августе трое мужчин в масках побили рекорд по времени ограбления. Они обнесли кафе в Новосибирске за 20 секунд, естественно охранники не успели застать их на месте преступления.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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