Работник IT-сферы из Сибири Никита Гришин заявил, что он не хочет идти на спецоперацию на Украине по защите чужих для него жителей освобожденных территорий.
Я крайне возмущен таким решением. У меня медицинский отвод от службы в армии. Мне черно по белому было сказано врачами, что на каком-нибудь кроссе может подскочить давление и привет инсульт, а там и до смерти недалеко. Даже, если бы у меня всё было в порядке со здоровьем, то суть не меняется. Я никогда автомата в руках не держал, не знаю, чем отличаются друг от друга те же мины и гранаты. В связи с этим я крайне возмущён решением призывать не служивших, - сказал мужчина.
Он уточнил, что в случае призыва будет максимально избегать отправки на СВО при помощи справок от врачей, а если не получится, то готов дойти вплоть до суда.
Александр Б. из Новосибирска рассказал, что давно задается вопросом – почему мобилизуют отслуживших и планируют призвать даже тех, кто не проходил срочную службу, когда Россия считается «полицейским государством» и можно вполне выделить часть людей оттуда.
Учить несколько недель обычных молодых людей стрелять и участвовать в такой стрессовой ситуации под названием СВО – это странно. Я видел цифры, что в нашей стране около 2 миллионов работников правоохранительных органов, если выделить 15%, то уже наберется 300 тысяч человек, которые проходили всю жизнь физическую подготовку и морально готовы к опасностям. Считаю, что это намного лучше, чем забрать какого-нибудь компьютерного гения, который вставал со своего кресла только для того, чтобы чай налить и в туалет сходить, - предложил мужчина.
Сам Александр тоже может быть мобилизован в военное время, потому что у него категория B+, но от защиты страны в крайнем случае он не отказывается. Однако все таки призывает набирать более опытных, чтобы было больше шансов на успех.
Новосибирец Сергей Жданов еще в прямом эфире с военкомом пытался задать ему вопрос – почему его не берут на спецоперацию в Украине, когда он сам этого хочет, чтобы защитить страну от нацистов. Однако его вопрос так и остался незамеченным, но он жаждет ответа.
Я отец пятерых детей и мне отказывают в военкомате пойти хотя бы добровольцем, а что мне делать тогда. Не надо отправлять на боевые действия молодежь – они еще стране нужны, а вот нас старых туда надо, ведь у нас и закалка советская и больше жизненного опыта для выживания, - пожаловался Сергей.
Он отметил, что продолжается добиваться своей отправки на Украину. При этом своей смерти не боится, потому что его дед воевать в Великой Отечественной войне и погиб с честью за свою родину, чтобы его сыновья и внуки продолжали жить под мирным небом.
Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию во всех регионах страны. По его словам, мобилизовать могут только отслуживших мужчин и в первую очередь участников разных боевых действий, а студентов-очников и не проходивших срочную службу это не должно касаться. Однако новосибирский военком заявил обратное, что они могут призвать любых людей и почти любого возраста, если потребуется заполнить составы.