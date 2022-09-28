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Posted 28 сентября 2022, 01:44

Published 28 сентября 2022, 01:44

Modified 28 сентября 2022, 01:44

Updated 28 сентября 2022, 01:44

Новосибирск сковали пробки из-за снегопада утром 28 сентября

Новосибирск сковали пробки из-за снегопада утром 28 сентября

28 сентября 2022, 01:44
Фото: 1MI.
Пробки образовались в Новосибирске из-за первого снега утром 28 сентября 2022 года. По данным с онлайн-карт, затор оценивают на 8 баллов из 10.

Новосибирцы застряли в диких пробках на дорогах города по пути на работу и учебу. Сейчас затор наблюдается на главных улицах левого берега – по Станиславского, Титова и Карла Маркса. Также с каждой минутой багровеет Октябрьский мост.

«Водители снега что ли испугались? Так медленно двигаются…Сегодня точно все на работу опоздают», - пишут автомобилисты в чате 2ГИС.

Худшая дорожная ситуация замечена на правом берегу мегаполиса, судя по Яндекс.Картам. Пробки сковали Большевистскую, Восход, Вокзальную магистраль, Бориса Богаткова.

Неожиданный снегопад уже спровоцировал несколько ДТП. Водители советуют пересаживаться на метро.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#ДТП
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