Новосибирск сковали пробки из-за снегопада утром 28 сентября

Posted 28 сентября 2022, 01:44
Published 28 сентября 2022, 01:44
Modified 28 сентября 2022, 01:44
Updated 28 сентября 2022, 01:44
Новосибирцы застряли в диких пробках на дорогах города по пути на работу и учебу. Сейчас затор наблюдается на главных улицах левого берега – по Станиславского, Титова и Карла Маркса. Также с каждой минутой багровеет Октябрьский мост.
«Водители снега что ли испугались? Так медленно двигаются…Сегодня точно все на работу опоздают», - пишут автомобилисты в чате 2ГИС.
Худшая дорожная ситуация замечена на правом берегу мегаполиса, судя по Яндекс.Картам. Пробки сковали Большевистскую, Восход, Вокзальную магистраль, Бориса Богаткова.
Неожиданный снегопад уже спровоцировал несколько ДТП. Водители советуют пересаживаться на метро.