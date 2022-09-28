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Новосибирск сковали пробки из-за снегопада утром 28 сентября

Сегодня, 01:44
Фото: 1MI
Пробки образовались в Новосибирске из-за первого снега утром 28 сентября 2022 года. По данным с онлайн-карт, затор оценивают на 8 баллов из 10.

Новосибирцы застряли в диких пробках на дорогах города по пути на работу и учебу. Сейчас затор наблюдается на главных улицах левого берега – по Станиславского, Титова и Карла Маркса. Также с каждой минутой багровеет Октябрьский мост.

Фото: 2ГИС

«Водители снега что ли испугались? Так медленно двигаются…Сегодня точно все на работу опоздают», - пишут автомобилисты в чате 2ГИС.

Худшая дорожная ситуация замечена на правом берегу мегаполиса, судя по Яндекс.Картам. Пробки сковали Большевистскую, Восход, Вокзальную магистраль, Бориса Богаткова.

Фото: Яндекс.Карты

Неожиданный снегопад уже спровоцировал несколько ДТП. Водители советуют пересаживаться на метро.

#Алина Шефер#Пробки#ДТП#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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