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Новосибирский Минпромторг призвал ввести масочный режим в магазинах

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров предложил ввести масочный режим в общепите и магазинах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 28 сентября.

Специалисты ведомства советуют носить маски сотрудникам магазинов и заведений общественного питания. По их мнению, это убережет их от простудных заболеваний и коронавируса.

В целом, предложено ввести обязательный масочный режим в сферах, где контактируют с населением. Пока он носит рекомендательных характер.

Напомним, новосибирский губернатор Травников разрешил носить маски по желанию в транспорте и общественных местах  с марта 2022 года. Однако режим в обязательном порядке сохранился для работников сферы услуг.

По данным Роспотребнадзора региона, в сентябре наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Однако растет число случаев ОРВИ.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус#Масочный режим
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