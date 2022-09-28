Новосибирский Минпромторг призвал ввести масочный режим в магазинах

Специалисты ведомства советуют носить маски сотрудникам магазинов и заведений общественного питания. По их мнению, это убережет их от простудных заболеваний и коронавируса.
В целом, предложено ввести обязательный масочный режим в сферах, где контактируют с населением. Пока он носит рекомендательных характер.
Напомним, новосибирский губернатор Травников разрешил носить маски по желанию в транспорте и общественных местах с марта 2022 года. Однако режим в обязательном порядке сохранился для работников сферы услуг.
По данным Роспотребнадзора региона, в сентябре наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Однако растет число случаев ОРВИ.