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Первые свидания с родными прошли у мобилизованных в Новосибирске

Сегодня, 14:20
Фото: atas.info
Жители Новосибирска смогли попасть на свидание к своим родным, которые призвали по частичной мобилизации в РФ. Информацию Atas.info предоставил читатель Atas.info.

Место для проведения встреч расположено в пункте сбора на базе НВВКУ в Академгородке – туда можно приезжать только в определенные часы, потому что у защитников родины проходят тренировки. 

«Разрешили привозить продукты, вещи и другие приспособления для армейских нужд. Однако нельзя алкоголь, но табак никто не запрещал», - сказал молодой человек.

Стоит отметить, что обняться со своим любимым человеком не получится - они будут стоять за железным забором, но руку точно можно протянуть. 

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию во всех регионах страны. По его словам, мобилизовать могут только отслуживших мужчин и в первую очередь участников разных боевых действий, а студентов-очников и не проходивших срочную службу это не должно касаться.

Фото: Татьяна Осипова
#Александр Кондратьев#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Частичная мобилизация#Армия#2022
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