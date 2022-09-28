Первые свидания с родными прошли у мобилизованных в Новосибирске

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию во всех регионах страны. По его словам, мобилизовать могут только отслуживших мужчин и в первую очередь участников разных боевых действий, а студентов-очников и не проходивших срочную службу это не должно касаться.