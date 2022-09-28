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Первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

Сегодня, 04:39
Фото: Правительство НСО
Полицейские начали розыск новосибирцев, сбежавших из России в период частичной мобилизации. Об этом рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

Военком не стал называть число уклонистов, только сказал, что призвали на службу уже свыше 2 000 человек. Есть те, кто не явились в военкомат после получения повестки и сейчас их разыскивают.

«Призывнику должны вручить повестку лично в руки под подпись в любом месте, где бы он не находился. Если его нет дома, то опрашиваются родные и соседи. Также могут прислать письмо на работу», - уточнил Кудрявцев.

Он добавил, что, если человек не явился или был не найден, его заносят в список уклонистов. Беглецов разыскивают потом сотрудники ГУ МВД области.

При этом военком уточнил, что повестка – это ещё не призыв. Кандидат проходит комиссию и тогда по результатам решается вопрос о его отправки в воинскую часть.

#Общество#Частичная мобилизация в России#Частичная мобилизация#Алина Шефер
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