Первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

Военком не стал называть число уклонистов, только сказал, что призвали на службу уже свыше 2 000 человек. Есть те, кто не явились в военкомат после получения повестки и сейчас их разыскивают.
«Призывнику должны вручить повестку лично в руки под подпись в любом месте, где бы он не находился. Если его нет дома, то опрашиваются родные и соседи. Также могут прислать письмо на работу», - уточнил Кудрявцев.
Он добавил, что, если человек не явился или был не найден, его заносят в список уклонистов. Беглецов разыскивают потом сотрудники ГУ МВД области.
При этом военком уточнил, что повестка – это ещё не призыв. Кандидат проходит комиссию и тогда по результатам решается вопрос о его отправки в воинскую часть.