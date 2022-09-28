Первый снег выпал в Новосибирске 28 сентября

Новосибирцы заметили снегопад ещё ночью. Уже к утру снежными хлопьями засыпало все дороги и улицы.
По данным Гидрометцентра, сейчас в мегаполисе +1°C. Минувшей ночью температура воздуха падала ниже нуля градусов. Синоптики обещали осадки в виде мокрого снега и небольшие дожди.
Днем воздух прогреется до +4°C. Поэтому не исключается гололедицы на дорогах.
Напомним, первый снег уже замечали в Чановском районе Новосибирской области вчера, 27 сентября. Специалисты отмечают, что снег будет кружить в регионе до конца месяца в перемешку с дождями.