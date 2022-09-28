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Первый снег выпал в Новосибирске 28 сентября

Сегодня, 01:18
Фото: atas.info
Первый в 2022 году снег засыпал Новосибирск 28 сентября 2022 года. Горожане поделились с Atas.info фотографиями заснеженных улиц.

Новосибирцы заметили снегопад ещё ночью. Уже к утру снежными хлопьями засыпало все дороги и улицы.

Фото: atas.info

По данным Гидрометцентра, сейчас в мегаполисе +1°C. Минувшей ночью температура воздуха падала ниже нуля градусов. Синоптики обещали осадки в виде мокрого снега и небольшие дожди.

Днем воздух прогреется до +4°C. Поэтому не исключается гололедицы на дорогах.

Фото: atas.info

Напомним, первый снег уже замечали в Чановском районе Новосибирской области вчера, 27 сентября. Специалисты отмечают, что снег будет кружить в регионе до конца месяца в перемешку с дождями. 

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Общество#Снег
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