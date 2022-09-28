Пятеро мужчин разгромили спортивный клуб из-за долга владельца в Новосибирске

По версии следователей, весной 2021 года обвиняемые приехали в спортивный клуб и требовали там у его владельца отдавать им часть долга, чтобы тот мог продолжить заниматься бизнесом. Также они угрожали насилием, но предприниматель не согласился.
Рэкетиры приехали в клуб еще раз и уничтожили много имущества на 900 тысяч рублей. В связи с этим был вызван наряд полиции, который и задержал четверых из них в возрасте от 27 до 48 лет, а для поимки последнего понадобилось объявить его в розыск – его еще ищут.
Подозреваемые не признали свою вину – их имущество арестовали. Теперь их дело будет рассматривать суд.