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Пятеро мужчин разгромили спортивный клуб из-за долга владельца в Новосибирске

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
В Новосибирске пятеро мужчин разгромили спортивный клуб «FreeFly» из-за денежного долга владельца заведения. Информацию предоставили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следователей, весной 2021 года обвиняемые приехали в спортивный клуб и требовали там у его владельца отдавать им часть долга, чтобы тот мог продолжить заниматься бизнесом. Также они угрожали насилием, но предприниматель не согласился. 

Рэкетиры приехали в клуб еще раз и уничтожили много имущества на 900 тысяч рублей. В связи с этим был вызван наряд полиции, который и задержал четверых из них в возрасте от 27 до 48 лет, а для поимки последнего понадобилось объявить его в розыск – его еще ищут. 

Подозреваемые не признали свою вину – их имущество арестовали. Теперь их дело будет рассматривать суд.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Грабеж#Долг#Преступление
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