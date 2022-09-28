Семья мобилизованных материально поддержат в Новосибирской области

Региональные власти будут оказывать материальную поддержку семьями призванных по частичной мобилизации в Новосибирской области – не нужно будет много платить за ЖКХ, дети будут есть в школах бесплатно и другое. Информацию предоставил губернатор Андрей Травников в своих соцсетях.

Сюжет Частичная мобилизация в России