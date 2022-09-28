Семья мобилизованных материально поддержат в Новосибирской области

Глава региона написал в своем Telegram-канале, что предложено отнести семьи военнослужащих к льготной категории граждан и компенсировать 50% расходов на оплату услуг ЖКХ.
При этом за счет средств областного бюджета хотят организовать бесплатное льготное питание школьников, в том числе для ребят, которые учатся в классах с 5-го по 11-ый.
Последняя дополнительная поддержка – это за счет средств областного бюджета компенсировать родительскую плату за посещение детьми дошкольных учреждений.
Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию во всех регионах страны. По его словам, мобилизовать могут только отслуживших мужчин и в первую очередь участников разных боевых действий, а студентов-очников и не проходивших срочную службу это не должно касаться.