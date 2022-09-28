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Спрос на бронежилеты вырос в Новосибирске: предзаказ до весны 2023 года

Сегодня, 08:39
Фото: Компания "Филлин"/ВК

Мобилизованные массово ринулись покупать бронежилеты в Новосибирске

Ажиотаж вокруг бронежилетов возник в Новосибирске на фоне частичной мобилизации на спецоперацию. Производители не успевают их изготавливать для военных и гражданских по предзаказу.

Сибиряки, особенно мобилизованные, буквально обрушили местный рынок бронежилетов. В Новосибирске их производит компания «Филлин» и на конец сентября этого года у них на очереди сотни заказов до весны 2023-го.

«Это катастрофический ажиотаж. Бронежилеты начали раскупать с начала спецоперации, но клиентами были в основном военные, а сейчас больше гражданских, мобилизованных. Мы работаем по предзаказам, и сейчас очередь на изготовление аж до марта», - рассказал Atas.info директор компании Fillin в Новосибирске Евгений Решетников.

В этом году они подняли цены на военную экипировку из-за санкций. Бронежилеты у них стоят от 55 000 рублей, бронепластины отдельно от 5 000 рублей. Но изготавливать будут несколько месяцев, добавили в компании.

#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Алина Шефер
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