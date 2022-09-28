Спрос на бронежилеты вырос в Новосибирске: предзаказ до весны 2023 года

Сибиряки, особенно мобилизованные, буквально обрушили местный рынок бронежилетов. В Новосибирске их производит компания «Филлин» и на конец сентября этого года у них на очереди сотни заказов до весны 2023-го.
«Это катастрофический ажиотаж. Бронежилеты начали раскупать с начала спецоперации, но клиентами были в основном военные, а сейчас больше гражданских, мобилизованных. Мы работаем по предзаказам, и сейчас очередь на изготовление аж до марта», - рассказал Atas.info директор компании Fillin в Новосибирске Евгений Решетников.
В этом году они подняли цены на военную экипировку из-за санкций. Бронежилеты у них стоят от 55 000 рублей, бронепластины отдельно от 5 000 рублей. Но изготавливать будут несколько месяцев, добавили в компании.