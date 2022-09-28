Ставрополье занимает второе место в РФ по экспорту мясной продукции

Ставропольский край сегодня поставляет мясо птицы и баранину более чем в 25 стран. Основными покупателями являются в настоящее время Саудовская Аравия, ОАЭ, КНР, Азербайджан и Сербия, пишет newstracker.ru.
Однако Ставрополье активно занимается освоением новых направлений. В текущем году мясо птицы из региона было впервые направлено потребителям Иордании, Экваториальной Гвинеи и Сингапура. Значительный рост продемонстрировали с начала текущего года объемы поставок в ОАЭ, Гану, Бахрейн, Габон и КСА.
По информации местных властей, за первые шесть месяцев текущего года производство мяса птицы на Ставрополье достигло отметки в 172 тысячи тонн, что в два раза выше, чем норма потребления. Собственно именно это и сделало возможной отгрузку значительных объемов мясной продукции внешним рынкам.
Следует отметить, что показатели производства мяса птицы в целом по России демонстрируют планомерный рост на протяжении уже 20 лет, и они давно выше внутренних потребностей нашего государства. По информации Росстата, за первое полугодие 2022-го предприятия сельскохозяйственной отрасли произвели свыше 3,2 миллиона тонн продукции. Этот показатель примерно на шесть процентов выше прошлогоднего.
«Агроэкспорт» уже в течение трех лет занимается выпуском экспортных гидов, представляющих собой, по сути, подробные справочники для экспортеров. В числе прочих сведений там фигурирует актуальная информация о ключевых конкурентах и предпочтениях потребителей, а также о каналах реализации продукции.
Объем поставок мяса птицы на глобальный рынок за семь месяцев текущего года вырос более чем на 30 процентов, следует из заявления гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова. Благодаря гидам «Агроэкспорта» экспорт стал возможным и для небольших российских компаний, подчеркнул он.
«Это полезный практический инструмент, позволяющий экспортерам понимать состояние и потенциал рынков, конкурентную среду, предпочтения потребителей, барьеры, особенности ведения бизнеса и в итоге принимать взвешенные решения о выходе на рынки перспективных стран», – заявил Лахтюхов.
Таких справочников по мясу птицы на данный момент вышло уже 10 штук. Кроме того, федеральный центр Минсельхоза РФ выпускает гиды с информацией о готовой мясной продукции. До конца текущего года выйдут новые гиды по мясу птицы – специалисты «Агроэкспорта» изучают сейчас рынки Индии, Конго, Кувейта и Бенина.