Ставрополье занимает второе место в РФ по экспорту мясной продукции

Следует отметить, что показатели производства мяса птицы в целом по России демонстрируют планомерный рост на протяжении уже 20 лет, и они давно выше внутренних потребностей нашего государства. По информации Росстата, за первое полугодие 2022-го предприятия сельскохозяйственной отрасли произвели свыше 3,2 миллиона тонн продукции. Этот показатель примерно на шесть процентов выше прошлогоднего.