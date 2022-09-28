Цены на такси выросли из-за первого снега в Новосибирске

Многие горожане сегодня на работу отправились на такси из-за снегопада. Цена поездки их, правда, не порадовала, но ситуация вынудила поехать за сумму, которая в 1,5 больше обычной.
«Утром вызывали такси аж за 400 рублей с левого берега до центра. Через час цены поднялись до 500. Таксистов можно, наверно, понять – пробки, гололед, первый такой неожиданный снегопад. Они умеют наживаться на погодных условиях», - пожаловалась Atas.info читательница.
Многие новосибирцы ещё не поменяли резину и тоже поехали в целях безопасности на такси. Большой спрос также повлиял на подорожание тарифов.
Напомним, утром 28 сентября в Новосибирске наблюдались 8-бальные пробки. Виной всему заснеженные улицы.