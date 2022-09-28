В Белгородской области объем экспорта подсолнечного масла увеличился на 41%

С целью продвижения продукции российского АПК за границей в стране созданы особые инструменты. Так, во многих государствах работают атташе из России по сельскому хозяйству, помогающие российскому бизнесу выходить на новые рынки сбыта. Также производителям представляется информация о ситуации на целевых рынках, о главных конкурентах, потребительских предпочтениях, каналах реализации и многом другом. Все данные собраны в экспортных гидах. Это справочники, которые последние три года выпускает федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ по основным странам и конкретной продукции.