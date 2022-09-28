В Белгородской области объем экспорта подсолнечного масла увеличился на 41%

За январь-июнь этого года экспорт подсолнечного масла составил 411,6 млн долларов. Это на 41% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Импортерами белгородской продукции являются более 40 стран, пишет bel.ru.
Всего за этот период агроэкспорт области превысил 800 миллионов долларов. Белгородчина находится на шестом месте по поставкам мяса и мясной продукции. В этом году она экспортировала их на сумму 33,9 млн долларов.
Отмечается, что масложировая продукция является драйвером роста аграрного экспорта из региона. За 2020-2021 годы доля этой продукции выросла вдвое. Такая динамика обусловлена ростом производства масличных, а также расширением мощностей переработки.
В стране в этом году ожидается рекордный урожай масличных. По данным Масложирового союза, валовый сбор составит свыше 17 миллионов тонн. Это на девять процентов больше прошлогоднего показателя.
С целью продвижения продукции российского АПК за границей в стране созданы особые инструменты. Так, во многих государствах работают атташе из России по сельскому хозяйству, помогающие российскому бизнесу выходить на новые рынки сбыта. Также производителям представляется информация о ситуации на целевых рынках, о главных конкурентах, потребительских предпочтениях, каналах реализации и многом другом. Все данные собраны в экспортных гидах. Это справочники, которые последние три года выпускает федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ по основным странам и конкретной продукции.
В 2020 году ситуация на международных рынках значительно изменилась. Таким образом, российские экспортеры вынуждены перестраивать свою работу - от диверсификации географии поставок до радикальной перестройки логистических цепочек. В связи с этим, кроме создания новых гидов, обновляются уже выпущенные, чтобы учитывать в них изменившиеся реалии внешней торговли.