В ЯНАО пройдет второе мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых в октябре

Участники дискуссии поделятся на четыре проектные группы, каждая из которых будет специализироваться на своей узкой теме, сообщает nashgorod.ru.
Так, ученые из первой группы рассмотрят проблемы сокращения площади многолетнемерзлых пород и предотвращения возникающих на этом фоне деформаций инфраструктурных объектов. Вторая группа специалистов займется вопросами сохранения популяции ценных сиговых рыб. Третья изучит опыт увеличения поголовья оленей в северных хозяйствах. Четвертая группа проработает варианты новых технологических решений утилизации отходов измельченной горной породы с нефтегазовых месторождений.
При этом каждая группа сможет выезжать на разные объекты ЯНАО и проводить необходимые изыскания.
Замглавы Минобрнауки России Григорий Гуров отметил, что это мероприятие является полноценным исследованием текущих проблем Ямала и поиском современных научных решений. По его словам, научный подход должен учитываться при выработке государственной политики для устойчивого развития всех регионов.
ЯНАО является стратегически важным регионом, способным обеспечить энергетическое благополучие России и дружественных стран в долгой перспективе. Он нуждается в новых технологических решениях для продолжения гармоничного развития. Действующие здесь и планируемые капитальные объекты оцениваются в триллионы рублей. Поэтому в округе необходимо уже сейчас работать над системой геотехнической безопасности.
По результатам конгресса ученые представят идеи по решению заявленных задач ЯНАО.
Завершающей темой мероприятия станет «Невечная мерзлота. Как преодолеть негативные последствия растепления и снизить риски для природы и инфраструктуры в Арктике?».