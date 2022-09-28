В ЯНАО пройдет второе мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых в октябре

ЯНАО является стратегически важным регионом, способным обеспечить энергетическое благополучие России и дружественных стран в долгой перспективе. Он нуждается в новых технологических решениях для продолжения гармоничного развития. Действующие здесь и планируемые капитальные объекты оцениваются в триллионы рублей. Поэтому в округе необходимо уже сейчас работать над системой геотехнической безопасности.