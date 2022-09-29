Автомобилисты меняют летнюю резину на зимнюю. В связи с большим количеством желающих, в мастерских образовываются очереди, сообщает «Сиб.фм».
Подобный ажиотаж возникал и в прошлом, 2021 году. Водители меняли шины в середине октября. Сейчас же снег выпал раньше и чтобы не попасть в ДТП, спрос на услугу резко вырос на днях.
Напомним, работники шиномонтажей в Новосибирске зарабатывают до 120 тысяч в месяц. В среднем зарплата специалиста шиномонтажа в Новосибирске составляет 54 900 руб. в месяц, прошлой осенью доход вырос на 20%.