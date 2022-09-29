Бывшего полицейского посадили в тюрьму за убийство транса в Новосибирске

Напомним, что под Новосибирском 5 октября 2020 года убили 24-летнюю девушку-трансгендера Викторию Басаковскую (по паспорту Николая Басаковского). В преступлении обвинили ревнивого экс-бойфренда, 20-летнего полицейского Дениса К. Оказалось, что у Виктории был компромат на мужчину (домашнее порно), поэтому он её и убил, чтобы не загубить карьеру.