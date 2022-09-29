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Бывшего полицейского посадили в тюрьму за убийство транса в Новосибирске

Сегодня, 09:26
Фото: atas.info
В Новосибирской области экс-полицейского, убившего мужчину-трансгендера, приговорили к 9 годам лишения свободы. Информацию предоставили в Искитимском районном суде.

Напомним, что под Новосибирском 5 октября 2020 года убили 24-летнюю девушку-трансгендера Викторию Басаковскую (по паспорту Николая Басаковского). В преступлении обвинили ревнивого экс-бойфренда, 20-летнего полицейского Дениса К. Оказалось, что у Виктории был компромат на мужчину (домашнее порно), поэтому он её и убил, чтобы не загубить карьеру. 

Дениса признали виновным в совершении убийства, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

При этом с него взыскали 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда близким парня-девушки.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирская область#Геи#Убийство#Полиция
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