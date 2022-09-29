Депутат Заксобрания Фролов записался добровольцем на Донбасс

Фролов работает сейчас главным врачом больницы №3. Он вдохновился примерами других депутатов – Андрея Панферова и Евгения Яковенко, которые тоже захотели поехать на СВО. В связи с этим бывший министр захотел использовать свой опыт в медицине и начать помогать бойцам на поле боя.



Депутат пока не знает, будет он военным врачом в составе боевого подразделения или будет помогать раненым в тылу. Он получал лишь подготовку в военной кафедре Новосибирского медицинского института, а затем проходил сборы и принимал присягу.