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Депутат Заксобрания Фролов записался добровольцем на Донбасс

Сегодня, 11:30
Фото: Минсоцразвития НСО
Экс–министр труда и социального развития Новосибирской области, депутат Заксобрания региона Ярослав Фролов предложил забрать его на Донбасс, чтобы оказывать медицинскую помощь военнослужащим.

Фролов работает сейчас главным врачом больницы №3. Он вдохновился примерами других депутатов – Андрея Панферова и Евгения Яковенко, которые тоже захотели поехать на СВО. В связи с этим бывший министр захотел использовать свой опыт в медицине и начать помогать бойцам на поле боя.
 
Депутат пока не знает, будет он военным врачом в составе боевого подразделения или будет помогать раненым в тылу. Он получал лишь подготовку в военной кафедре Новосибирского медицинского института, а затем проходил сборы и принимал присягу.

«Если мою кандидатуру одобрят, то мой статус в боевых действиях на Донбассе определится в ближайшее время», - отметил VN.ru Фролов.

#Александр Кондратьев#Политика#Спецоперация#Новосибирск#Мобилизация#Армия#Война
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