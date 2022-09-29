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Кабинет министра юстиции отремонтируют в Новосибирске за 1,2 млн рублей

Сегодня, 06:29
В Новосибирске проведут ремонт в кабинете министра юстиции правительства региона, о чем сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион объявили еще 8 сентября 2022 года. Начальная стоимость контракта составила 1,4 млн рублей. Итоги конкурса подвели 20 сентября. Победителем аукциона стала компания ООО «Ремстрой», которая согласилась провести ремонт за 1,2 млн рублей. На участие в торгах было подано 2 заявки.

На сайте госзакупок указано, что подрядчик отремонтирует кабинеты руководителя и помощников, а также приемную за 60 дней. В помещении выполнят демонтажные работы, ремонт стен, сделают паркет, новые светильники и так далее. Ранее ремонт в кабинете не делали.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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