Кабинет министра юстиции отремонтируют в Новосибирске за 1,2 млн рублей

На сайте госзакупок указано, что подрядчик отремонтирует кабинеты руководителя и помощников, а также приемную за 60 дней. В помещении выполнят демонтажные работы, ремонт стен, сделают паркет, новые светильники и так далее. Ранее ремонт в кабинете не делали.