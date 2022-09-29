Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был всесторонне развит и образован. А для этого недостаточно школьной программы. В ходе получения базовых знаний школьник может увлечься тем или иным предметом, а уже развивать этот интерес, глубоко изучать дисциплину необходимо вне школьных стен, в кружках и секциях. Причем чем раньше начнется этот процесс, тем лучше.
Со стороны государства предоставляются все возможности для развития детей в рамках дополнительного образования. Несколько лет назад в российских регионах стала вводиться система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).
В чем ее суть? В рамках данной системы государство не просто осуществляет финансирование муниципальных кружков и секций, чтобы те предоставляли бесплатные образовательные услуги для детей, а делает это опосредованно — через адресатов услуг, то есть самих детей. Иными словами, власти выделяют деньги детям в виде электронных сертификатов, чтобы те, используя их, сами оплачивали услуги выбранных кружков и секций.
Система ПФДО стала внедряться в Новосибирске в 2020 году. Подготовительные работы начались в регионе в 2019 году.
Важно!
Сертификаты ПФДО выдаются согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 № 39-п «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области» и приказу Министерства образования Новосибирской области от 30.03.2020 № 886 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области».
Важным связующим звеном между образовательными организациями, представляющими те или иные кружки и секции, и детьми, которые являются получателями услуг допобразования, стал портал-навигатор ПФДО. В каждом регионе РФ создан свой портал. На нем собрана вся информация о функционирующих в Новосибирской области организациях, предоставляющих услуги допобразования, — государственных и частных. А также перечислены и подробно описаны все программы обучения детей.
Каталог сайта удобно делит кружки и секции по тематическим разделам: «Художественный», «Технический», «Физкультурно-спортивный», «Естественнонаучный», «Туристско-краеведческий» и многие другие. После клика на каждый раздел открывается более подробная информация о программе обучения, условиях приема, возрастных ограничениях, количестве занятий, сроках набора и прочем. Программа, которая присоединилась к системе ПФДО, отмечена значком «Доступна оплата сертификатом».
Теперь к тому, как получить этот заветный сертификат для оплаты кружков и секций. На сайте-навигаторе есть подробная инструкция о том, как зарегистрироваться в программе. В целом это очень легко. Главное — завести личный кабинет на сайте-навигаторе (таким образом вы авторизуетесь в системе), заполнить анкетные данные ребенка (старшеклассники могут сделать это сами) и ждать, когда произойдет проверка и сертификат поступит в личный кабинет.
Отмечается, что получить его может каждый ребенок от 5 до 18 лет, независимо от дохода семьи. То есть информация о том, что сертификаты на бесплатное допобразование положены только детям из малоимущих семей, не имеет под собой оснований.
Полученный сертификат (по сути, это просто уникальный номер) нужно активировать. Сделать это можно как онлайн, то есть в личном кабинете сайта-навигатора, так и обратившись с заявкой в образовательное учреждение (это может быть та же спортивная школа, куда вы собираетесь отдать ребенка). С собой необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, справку с места жительства. Также необходим паспорт самого родителя.
Сертификаты, как мы уже отмечали, имеют денежный номинал, чтобы оплачивать услуги выбранных кружков и секций. Его определяет муниципалитет, исходя из собственного бюджета. Средства поступают после активации сертификата. За состоянием счета можно следить из личного кабинета на портале-навигаторе.
Как мы написали выше, большинство организаций на сайте-навигаторе уже стали часть программы ПФДО, их можно распознать по значку «Доступна оплата сертификатом». Можно смело кликать на вкладку организации, и сертификат будет применен автоматически.