Полученный сертификат (по сути, это просто уникальный номер) нужно активировать. Сделать это можно как онлайн, то есть в личном кабинете сайта-навигатора, так и обратившись с заявкой в образовательное учреждение (это может быть та же спортивная школа, куда вы собираетесь отдать ребенка). С собой необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, справку с места жительства. Также необходим паспорт самого родителя.