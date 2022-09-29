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Новосибирск засыпало снежной крупой 29 сентября

Сегодня, 11:49
Фото: предоставил читатель
Жители Новосибирска заметили вьюгу из снежной крупы вечером 29 сентября. Об этом они рассказали Atas.info.
«Кружили шарики-ледышки, похожие на град, но мельче. Это видимо снежная крупа. Лучше, чем дождь с мокрым мелким снегом», - поделилась читательница.

Снежная крупа появляется в связи с перепадами температур, отмечают синоптики. Это из-за процесса конденсации.

Через несколько часов город накрыла метель. Автомобилисты встали в пробку по дороге домой – на картах дорожный коллапс оценивается в 8 баллов.

Ранее специалисты сообщали, что в Новосибирске снег задержится до середины октября. После заморозки могут смениться потеплением до +10 градусов.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Погода
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