Новосибирск засыпало снежной крупой 29 сентября

«Кружили шарики-ледышки, похожие на град, но мельче. Это видимо снежная крупа. Лучше, чем дождь с мокрым мелким снегом», - поделилась читательница.
Снежная крупа появляется в связи с перепадами температур, отмечают синоптики. Это из-за процесса конденсации.
Через несколько часов город накрыла метель. Автомобилисты встали в пробку по дороге домой – на картах дорожный коллапс оценивается в 8 баллов.
Ранее специалисты сообщали, что в Новосибирске снег задержится до середины октября. После заморозки могут смениться потеплением до +10 градусов.