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Новосибирские приставы перестали преследовать мобилизованных за долги

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI
Мобилизованных должников оставят в покое судебные приставы в Новосибирской области. Об этом рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Таким образом, ведомство хочет поддержать призывников, которые могут отправиться на спецоперацию. Им нужно предоставить документы, подтверждающие частичную мобилизацию.

«Можно показать и копии документов, заверенные у нотариуса. Это могут сделать представители должника, которые имеют право совершать от их имени эти действия», - уточнил главный судебный пристав региона Эдуард Бабков.

Отмечается, что любой пристав может лично приостановить исполнительное производство. Но только после уточнения причин для этих мер.

Напомним, ранее приставы выставили на продажу эксклюзивный автомобиль Marussia в Новосибирске за долги владельца. Его реальная стоимость - 15 млн рублей.

 

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#Алина Шефер#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Приставы#Долги
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