Новосибирские трассы начали обрабатывать от гололеда в сентябре-2022

По данным сервиса «Яндекс. Погода», с пятницы, 30 сентября в регионах пройдет мокрый снег, дождь, а также сильный ветер. В связи с этим, на дорогах возможен гололед. Ночные температуры ожидаются в пределах -5…0 градусов, а дневные до +5 тепла.