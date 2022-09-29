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Новосибирские трассы начали обрабатывать от гололеда в сентябре-2022

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
В Новосибирской области объявлен сезон зимнего содержания трасс в связи с ухудшением погоды, о чем сообщили в федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь».

От гололеда уже обработали трассы Р-254 «Иртыш» в Татарском районе, Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе и на Северном обходе Новосибирска.

С 30 сентября подрядные организации, обслуживающие ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, переходят на усиленный режим работы из-за плохой погоды.  

По данным сервиса «Яндекс. Погода», с пятницы, 30 сентября в регионах пройдет мокрый снег, дождь, а также сильный ветер. В связи с этим, на дорогах возможен гололед. Ночные температуры ожидаются в пределах -5…0 градусов, а дневные до +5 тепла.

Напомним, что в Новосибирске закупили реагенты против гололеда за 132 млн рублей. 80% реагентов будут поставлены до конца 2022 года, а оставшаяся часть прибудет на базу Дорожно-эксплуатационного учреждения № 1 до 1 марта 2023 года.

#Эмилия Каплунская#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Дороги
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