Отец Ивана Губкина с пониманием отнесся к призыву сына. По его словам, сейчас идет противостояние не только с нацистами, но и с НАТО и нашей армии нужны сильные мужчины. Александр, как глава сельсовета, сам вручает призывникам повести и контролирует исполнение задачи президента. А после отправки сына, признался, что делать это ему стало легче.