Недавно в зону спецоперации призвали сына главы Филипповского сельсовета Новосибирской области Александра Губкина. Повестка пришла на работу к отцу, и увидев, он схватился за сердце. При этом, с его слов, он знал наперёд, что это было ожидаемо и неизбежно.
«Я сам хотел уехать сначала, вызывался добровольцем, но меня не взяли по возрасту. Я понимал с начала спецоперации, что моего сына Ивана когда-нибудь призовут. Сердце у меня болело три дня, я не спал даже, вот правда. Чувство тревоги одолело. Сын же закончил учебку в звании младшего сержанта. Есть военный опыт небольшой, полгода отслужил в горячей точке с нашего письменного согласия так, как был на тот момент срочником. Он был командиром расчета, минометчик, а сейчас эти специальности востребованы», - поделился с Atas.info Александр Михайлович.
Отец Ивана Губкина с пониманием отнесся к призыву сына. По его словам, сейчас идет противостояние не только с нацистами, но и с НАТО и нашей армии нужны сильные мужчины. Александр, как глава сельсовета, сам вручает призывникам повести и контролирует исполнение задачи президента. А после отправки сына, признался, что делать это ему стало легче.
«Теперь никто не упрекнет, что чужим сыновьям вручаю, а своего скрываю. У нас никто не скрывается, родители их провожают, а потом с гордостью об этом рассказывают. Ну, конечно, тревожатся, ведь у кого-то из мобилизованных уже семьи есть. У моего Ивана семьи пока нет, не успел построить, но всё ещё впереди, ведь только вчера ему исполнилось всего 30 лет. А молодые сейчас с этим не торопятся», - сказал Губкин.
Отец другого мобилизованного новосибирца Алексей Мисюкевич признался, что по началу ему было страшно отпускать сына в зону боевых действий, но он смирился, ведь поехали многие земляки. Да и уклонятся от призыва, с его слов, было бы неправильным решением.
«Я проводил сына Ивана недавно. Лучше бы ушел я, да может и уйду. Буду провожать и племянника. Одно успокаивает, все мужики – земляки вместе. Те, кто постарше пообещали присматривать за моим сыном. Грустно и страшно за парней, но бегать никто не собирается», - поделился отец военного Мисюкевич.
Напомним, на прошлой неделе из Новосибирской области уехали на учебные сборы в военные части более 2 000 мужчин. Частичная мобилизация ещё продолжается, а всех уклонистов уже объявили в розыск.