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Появилось фото подожжённого военкомата в Новосибирске

Сегодня, 05:12
Фото: atas.info
29 сентября в Новосибирске неизвестный поджег здание военкомата. В сети появилась фотография с места событий.

Инцидент произошел в военкомате по Кировскому и Ленинскому районам города. Новосибирец кинул в окна коктейль Молотова. Его уже задержали.

Вход в военком
Фото: Сиб.фм

Огонь повредил 0,5 кв. метра стены. Имущество военкомата не пострадало. Сейчас проходит следствие.

Напомним, в России после объявления частичной мобилизации начали поджигать военкоматы. Только за прошедшую неделю их количество перевалило минимум за 10. В стороне не остался и Новосибирск: сегодня неизвестный поджег военный комиссариат. В большинстве случаев злоумышленники бросали подожженные бутылки.

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#2022#Полиция
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