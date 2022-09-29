Инцидент произошел в военкомате по Кировскому и Ленинскому районам города. Новосибирец кинул в окна коктейль Молотова. Его уже задержали.
Огонь повредил 0,5 кв. метра стены. Имущество военкомата не пострадало. Сейчас проходит следствие.
Напомним, в России после объявления частичной мобилизации начали поджигать военкоматы. Только за прошедшую неделю их количество перевалило минимум за 10. В стороне не остался и Новосибирск: сегодня неизвестный поджег военный комиссариат. В большинстве случаев злоумышленники бросали подожженные бутылки.