РЭО: Более 130 объектов обращения с ТКО построят в России к 2024 году

К 2024 году за счет концессий в России намерены построить и реконструировать более 130 объектов обращения с ТКО. В этом году предполагается ввести в эксплуатацию 65 объектов в 31 субъекте на сумму 166 млрд рублей, а к 2023 году уже 49 объектов в 27 субъектах на сумму 145 млрд рублей. В 2024 году планируется сдать уже 19 объектов в 10 субъектах на сумму 57 млрд рублей. Благодаря вводу всех этих объектов в эксплуатацию в России появятся дополнительные мощности по утилизации 9,5 млн тонн отходов и по обработке 25,8 млн тонн отходов.