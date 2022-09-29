РЭО: Более 130 объектов обращения с ТКО построят в России к 2024 году

По итогам парламентских слушаний были обобщены плюсы и минусы, а также определены новые задачи, которые предстоит решить для достижения целей реформы на текущий момент. Помимо этого, круглый стол объединил участников рынка и представителей органов власти. Об этом пишет kp.ru.
По мнению участников, отрасль обращения с отходами в 2021 году стала самой быстрорастущей. Увеличение составило более 35%. Ключевым фактором роста стала усиленная разработка нормативно-правовой базы. Кроме того, обсуждалась работа по развитию инфраструктуры отрасли обращения с ТКО, где основную роль играет РЭО.
Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, сегодня возможно финансирование до 95% от стоимости проекта благодаря облигациям, в том числе зеленым, которые выпускает компания. В 2022 году прогнозируется рост утилизации отходов на 16,4%, то есть на 0,76 млн тонн отходов. Благодаря строительству новых заводов этот уровень планируется поднять с 4,63 миллиона тонн в год до 5,39 миллиона тонн в год. Этому способствует строительство двух предприятий по утилизации, пяти участков по утилизации, а также двадцати четырех предприятий по обработке отходов и восьми участков по обработке отходов.
К 2024 году за счет концессий в России намерены построить и реконструировать более 130 объектов обращения с ТКО. В этом году предполагается ввести в эксплуатацию 65 объектов в 31 субъекте на сумму 166 млрд рублей, а к 2023 году уже 49 объектов в 27 субъектах на сумму 145 млрд рублей. В 2024 году планируется сдать уже 19 объектов в 10 субъектах на сумму 57 млрд рублей. Благодаря вводу всех этих объектов в эксплуатацию в России появятся дополнительные мощности по утилизации 9,5 млн тонн отходов и по обработке 25,8 млн тонн отходов.
Другой мерой поддержки, которую оказывает РЭО, является облигационный заем, в рамках которого возможно финансирование до 28,9% стоимости проекта.
Всего РЭО намерен профинансировать строительство новых объектов на 465 млрд рублей, что составит примерно 87% участия компании в проектах. Благодаря этим вложениям станет возможным построить объекты мощностью по утилизации 18,3 млн тонн отходов и по обработке 32,6 млн тонн отходов.
В конце встречи ключевые игроки отрасли обращения с отходами подвели итоги реформы на сегодняшний день.