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Школьница сымитировала обморок, чтобы не платить за такси в Новосибирске

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
Две пьяные девочки в Новосибирске пытались обмануть и сбежать от таксиста, когда не смогли оплатить проезд. Их пришлось ловить бойцам агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошёл поздно вечером 28 сентября на улице Громова. Нетрезвые школьницы доехали до дома на такси, но не смогли расплатиться за проезд и убежали. Мужчина побежал за ними – их заметили патрульные гвардейцы и вмешались.

Таксист рассказал, что две пассажирки не оплатили поездку и убежали. Во время разбирательств одна из них сымитировала падение в обморок.

Девочке вызвали скорую помощь, и прибывшие медики сразу раскрыли обманщицу. Чтобы не доводить дело до полиции, одна из них позвонила бабушке, и та оплатила их поездку.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Такси
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