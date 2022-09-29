Школьница сымитировала обморок, чтобы не платить за такси в Новосибирске

Инцидент произошёл поздно вечером 28 сентября на улице Громова. Нетрезвые школьницы доехали до дома на такси, но не смогли расплатиться за проезд и убежали. Мужчина побежал за ними – их заметили патрульные гвардейцы и вмешались.