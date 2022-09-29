Школьница сымитировала обморок, чтобы не платить за такси в Новосибирске

Инцидент произошёл поздно вечером 28 сентября на улице Громова. Нетрезвые школьницы доехали до дома на такси, но не смогли расплатиться за проезд и убежали. Мужчина побежал за ними – их заметили патрульные гвардейцы и вмешались.
Таксист рассказал, что две пассажирки не оплатили поездку и убежали. Во время разбирательств одна из них сымитировала падение в обморок.
Девочке вызвали скорую помощь, и прибывшие медики сразу раскрыли обманщицу. Чтобы не доводить дело до полиции, одна из них позвонила бабушке, и та оплатила их поездку.