В Новосибирске аномально рано выпал первый снег

«Новосибирская область сейчас под влиянием циклона северных районов Сибири. В октябре у нас может потеплеть и снег растает. Сейчас он выпал раньше на две недели», - рассказали синоптики Atas.info.
По данным Гидрометцентра, в начале октября северный ветер переместится в другие регионы. Вероятно, в Новосибирске температура воздух повысится до +10 градусов.
Первый снег выпал в Новосибирске 28 сентября, а за день до этого в нескольких дальних районах региона. Снежные осадки возможны 30 сентября и 1 октября.
В эти дни по ночам установится минусовая температура. Днем воздух будет прогреваться до +2…+5.