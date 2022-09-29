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В Новосибирске аномально рано выпал первый снег

Сегодня, 05:58
Фото: 1MI
Синоптики отметили аномально ранний снежный покров в Новосибирске. Они обещают, что скоро он растает.
«Новосибирская область сейчас под влиянием циклона северных районов Сибири. В октябре у нас может потеплеть и снег растает. Сейчас он выпал раньше на две недели», - рассказали синоптики Atas.info.

По данным Гидрометцентра, в начале октября северный ветер переместится в другие регионы. Вероятно, в Новосибирске температура воздух повысится до +10 градусов.

Первый снег выпал в Новосибирске 28 сентября, а за день до этого в нескольких дальних районах региона. Снежные осадки возможны 30 сентября и 1 октября.

В эти дни по ночам установится минусовая температура. Днем воздух будет прогреваться до +2…+5.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Погода
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