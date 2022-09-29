В Новосибирске мужчина не смог стать добровольцем из-за отсутствия военного билета

Мужчина служил в армии и имеет специальность водителя, но он потерял военный билет и не стал восстанавливать. В военкомате не смогли ему помочь с восстановлением и не взяли в добровольцы.
«Мне пацанов жалко. Мне-то лет уже много, а в 30 лет – только семья, только жить. Я понимаю, что я не Рембо, но здоровье пока есть, хронических болезней нет. Водители везде нужны», - заявил Николай.
Он отметил, что раньше хотел быть участником и в Чеченской войне, но работал на объекте энергосистемы – туда бы обратно не взяли работать, пишет Сиб.фм.