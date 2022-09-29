В школах Новосибирске усилили пропускной режим после трагедии в Ижевске

Напомним, что власти начали шевелиться после стрельбы в школе №88 в Ижевске 26 сентября, которую устроил её выпускник – он убил 17 человек, среди них – 11 детей. Пройти он туда смог без проблем, застрелив охранника. Все это происходит уже несколько раз в год, но каждый раз обещают наладить безопасность, но спустя время все забывается пока не повторяется трагедия вновь.