Валерий Лимаренко: Мы развернули мощную программу господдержки аграрного комплекса

Например, одним из получателей грантовых средств стал сельскохозяйственный кооператив «Родник». Полученный грант в 30 млн рублей предназначен для строительства комплексного убойного цеха в селе Советское. Реализация проекта позволит создать не менее 13 новых рабочих мест на селе. Помощь в оформлении документов на господдержку оказали в региональном Центре развития сельхозкооперации и поддержки фермеров.