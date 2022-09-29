Валерий Лимаренко: Мы развернули мощную программу господдержки аграрного комплекса

Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действуя в составе «Сахалинского фонда развития предпринимательства», за 3 года оказал более 3000 консультационных и информационных услуг, провёл свыше 70 круглых столов, семинаров на которых обучилось свыше 130 островных фермеров.
Например, одним из получателей грантовых средств стал сельскохозяйственный кооператив «Родник». Полученный грант в 30 млн рублей предназначен для строительства комплексного убойного цеха в селе Советское. Реализация проекта позволит создать не менее 13 новых рабочих мест на селе. Помощь в оформлении документов на господдержку оказали в региональном Центре развития сельхозкооперации и поддержки фермеров.
По информации Sakh.online, при содействии Центра островные фермеры получили государственную поддержку со стороны Минсельхоза Сахалинской области на общую сумму в 338,7 млн рублей. Было создано более 60 новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства, что принесло в областной бюджет свыше 10 млн рублей.
Отметим, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко развернулась масштабная работа по укреплению продовольственной обеспеченности Сахалинской области. В регионе действует мощная программа господдержки агропромышленного комплекса. Глава Сахалинской области подчёркивает, что она постоянно наполняется новыми мероприятиями, чтобы обеспечить стабильное снабжение сахалинцев и курильчан собственными продуктами.